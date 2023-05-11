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11.05.2023 09:59

Kapital Bank получил 4 награды от Visa

Международная платежная система Visa и в этом году вручила награды самым активным азербайджанским банкам в различных номинациях. Kapital Bank был удостоен специальных наград от Visa за «Сильную поддержку Мира Привилегий» (“Strong support of the World of Privileges”), «Самый высокий объем постепенного роста» (“The highest volume of Incremental growth”), «Лучший зарплатный проект» (“Best salary Project”) и «Первый Mobile POS» (“First Tap2Phone”).

Следует отметить что, карту Visa можно заказать в любом филиале Kapital Bank или онлайн через корпоративный сайт банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах AZN, USD и EUR со сроком действия 1, 2 или 3 года.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 114 филиалах и 25 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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