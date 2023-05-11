В Баку опровергли обстрел армянского медавтомобиля со стороны ВС Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана опровергли распространенную в армянской прессе информацию об обстреле медицинского автомобиля со стороны Вооруженных сил Азербайджана. «Распространенная в армянской прессе информация о якобы имевшем месте обстреле медицинского автомобиля подразделениями азербайджанской армии является ложной и носит характер дезинформации», - говорится в сообщении военного ведомства. Р.Керимов

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