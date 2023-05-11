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Оборона 11.05.2023 10:09

В Баку опровергли обстрел армянского медавтомобиля со стороны ВС Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана опровергли распространенную в армянской прессе информацию об обстреле медицинского автомобиля со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

«Распространенная в армянской прессе информация о якобы имевшем месте обстреле медицинского автомобиля подразделениями азербайджанской армии является ложной и носит характер дезинформации», - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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