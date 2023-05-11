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Финансы 11.05.2023 10:27

Акционеры Gunay Bank в июле обсудят увеличение уставного капитала

ОАО «Gunay Bank» созвал на 5 июля общее собрание акционеров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«На заседании планируется обсудить вопрос увеличения уставного капитала», - подчеркнули в банке.

Согласно финансовой отчетности за первый квартал 2023 года, уставный капитал составляет 64 млн 910,093 тыс. манатов.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 3 физических лица.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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