Акционеры Gunay Bank в июле обсудят увеличение уставного капитала

ОАО «Gunay Bank» созвал на 5 июля общее собрание акционеров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
«На заседании планируется обсудить вопрос увеличения уставного капитала», - подчеркнули в банке.
Согласно финансовой отчетности за первый квартал 2023 года, уставный капитал составляет 64 млн 910,093 тыс. манатов.
ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 3 физических лица.
Х.Насирзаде
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