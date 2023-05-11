Акционеры Gunay Bank в июле обсудят увеличение уставного капитала

ОАО «Gunay Bank» созвал на 5 июля общее собрание акционеров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке. «На заседании планируется обсудить вопрос увеличения уставного капитала», - подчеркнули в банке. Согласно финансовой отчетности за первый квартал 2023 года, уставный капитал составляет 64 млн 910,093 тыс. манатов. ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 3 физических лица. Х.Насирзаде

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