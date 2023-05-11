ВС Армении скапливают живую силу и боевую технику на границе с Азербайджаном, готовятся к новой провокации – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает о скоплении дополнительной живой силы и боевой техники вооруженных сил Армении в Басаркечарском районе на Зодском направлении.

«Мы наблюдаем дополнительное скопление живой силы и боевой техники вооруженных сил Армении в Басаркечарском районе на Зодском направлении. Тем самым противоположная сторона (Армения – ИФ) создает предпосылки для очередной провокации», - говорится в заявлении минобороны.

Оборонное ведомство Азербайджана отмечает, что военно-политическое руководство Армении «несет всю ответственность за сложившуюся напряженность в регионе».

Б.Рустамбеков