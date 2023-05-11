ООН призвал страны, имеющие влияние в Африке, помочь завершить конфликт в Судане

Страны, обладающие влиянием в Африке, должны содействовать окончанию конфликта в Судане, заявил в четверг верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Я пользуюсь этой возможностью и призываю все государства, влиятельные в регионе, всеми возможными способами способствовать окончанию этого кризиса", - приводят западные СМИ его слова со специальной сессии Совета ООН по правам человека.
15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданскими военными, возглавляемыми генералом Абдель Фаттах аль-Бурханом, и формированиями "Силы быстрого реагирования" (СБР) во главе с Мухаммедом Хамдан Дагало.
По данным СМИ, суданских военных поддерживают Египет и Саудовская Аравия. В частности, Каир считает аль-Бурхана союзником в переговорах вокруг строительства гигантской плотины "Великое эфиопское возрождение", которая расположена на Голубом Ниле, притоке реки Нил, выше по течению Египта и Судана. В то же время Эр-Рияд и ОАЭ имеют тесные связи с СБР.
В свою очередь суданские военные и СБР участвовали в конфликте в Йемене на стороне арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
Также влияние в регионе могут иметь Эфиопия и Кения, ранее посредничавшие в процессе нормализации обстановки в Судане.
В 2019 году в Судане произошел военный переворот, президента страны Омара аль-Башира арестовали. В свержении президента принимали активное участие командующий ВС Судана генерал аль-Бурхан и глава СБР. Впоследствии аль-Бурхан при поддержке Дагало руководил временными властями Судана и готовил передачу власти гражданскому правительству.
В декабре 2022 года аль-Бурхан, Дагало и лидеры продемократической коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения, согласно которому суданские военные должны были отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле, однако военные и СБР разошлись во мнениях о сроках включения СБР в ряды вооруженных сил: по некоторым данным, аль-Бурхан хотел добиться этого за два года, а Дагало - за 10 лет. 15 апреля в стране начались бои между военными в СБР.
6 мая в Джидде между сторонами конфликта стартовали переговоры.
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