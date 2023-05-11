Спад промпроизводства в Азербайджане за 4 месяца составил 2,4%

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане за январь-апрель 2023 года составил 24,3 млрд манатов, реальный спад промпроизводства по сравнению с январем-апрелем 2022 года оценивается в 2,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Объем производства промпродукции в нефтегазовом секторе сократился на 3,3%, в ненефтегазовом - увеличился на 6,1%.
По данным Госкомстата, 71,1% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 23,6% - перерабатывающую, 4,6% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,7% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.
В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (+2,6 раза), деревообработки и изделий из дерева (+90,6%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+69,2%), полиграфии (+44,2%), изделий текстильной промышленности (+40,5%), бумаги и картона (+40,2%), машин и оборудования (+23,5%), строительных материалов (+20,5%), напитков (+18,1%), нефтепродуктов (+18,1%), пищевых продуктов (+12,2%), резиновых и пластиковых изделий (+12,2%), табачных изделий (+9,8%), мебели (+7%), кожи, кожаных изделий и обуви (+3,5%), электрооборудования (+1,5%), химпродукции (+0,9%).
Спад имел место в производстве фармацевтической продукции (-4,4%), готовой металлической продукции (-6,2%), одежды (-23,2%), прочих транспортных средств (-27,3%), металлургической продукции (-41,4%), установки и ремонта машин и оборудования (-43,3%).
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства по итогам января-апреля 2023 года составил 5,9%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - 19,9%.
Промпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 86 млрд манатов, что на 1,1% меньше 2021 года.
Х.Насирзаде
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