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Регион 11.05.2023 15:32

Путин пока не планирует телефонный разговор с Эрдоганом по зерновой сделке - Песков

В планах президента РФ Владимира Путина нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом, однако лидеры могут быстро созвониться при необходимости обсудить зерновую сделку, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, нет ли планов разговора Путина и Эрдогана в контексте зерновой сделки, Песков сказал: "Нет, в настоящий момент нет, но вы знаете, что при необходимости они созваниваются очень быстро".

На просьбу прокомментировать ход переговоров по продлению зерновой сделки, Песков сказал: "Было бы неверно говорить о каких-то новостях, когда разговор идет в Стамбуле. Давайте дождемся каких-то сообщений оттуда".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТУРЦИЯ, РАЗГОВОР


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