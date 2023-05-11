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Дальнее зарубежье 11.05.2023 14:33

Взрыв вызвал крупный пожар в Милане

Мощный взрыв прогремел в четверг в Милане, на кадрах с места события запечатлены несколько горящих автомобилей и густые клубы черного дыма, которые видны издалека, передает телеканал Tg24.

По первоначальным данным, которые приводит издание "Коррьере делла сера", взорвался автофургон, в котором находились баллоны с кислородом. Четыре человека пострадали.

Поступает информация об эвакуации людей из нескольких жилых домов и одного учебного заведения, расположенного неподалеку от места происшествия.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МИЛАН, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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