Взрыв вызвал крупный пожар в Милане

Мощный взрыв прогремел в четверг в Милане, на кадрах с места события запечатлены несколько горящих автомобилей и густые клубы черного дыма, которые видны издалека, передает телеканал Tg24.

По первоначальным данным, которые приводит издание "Коррьере делла сера", взорвался автофургон, в котором находились баллоны с кислородом. Четыре человека пострадали.

Поступает информация об эвакуации людей из нескольких жилых домов и одного учебного заведения, расположенного неподалеку от места происшествия.