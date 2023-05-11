Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8658 RUR   0.0223 GBR   2.145 TRY   0.087

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 72.56 -1.15 Brent 76.41 -1.03

Дальнее зарубежье 11.05.2023 15:03

ЕС передал Украине с февраля свыше 1 тыс. ракет - Боррель

ЕС с февраля поставил Киеву более 1 тыс. ракет в рамках программы по снабжению Украины боеприпасами, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы предоставили ей более 1 тыс. ракет с 9 февраля, когда начали осуществлять наш план по поставкам боеприпасов", - сказал Боррель на саммите по европейской обороне и безопасности в Брюсселе.

Он не уточнил, о каких типах ракет идет речь.

"Я знаю, что этого недостаточно. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что собирается отложить контрнаступление. Конечно, Украине нужно больше готовиться, ей нужно больше оружия, ей нужно больше возможностей. И мы должны предоставить их", - отметил Боррель.

Главы МИД и Минобороны стран ЕС 20 марта 2023 года достигли соглашения о передаче Украине артиллерийских снарядов из имеющихся запасов, а также о наращивании военного производства в Евросоюзе для обеспечения таких поставок.

13 апреля Совет ЕС исполнил первую часть соглашения и утвердил сумму в 1 млрд евро рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины. "Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 1 млрд евро для вооруженных сил Украины", - заявлял тогда Боррель.

Затем, 5 мая, Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро, которые пойдут на закупку артиллерийских снарядов и ракет для вооруженных сил Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ


Похожие новости


Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен 9 мая прибудет в Киев Боррель не считает жизнеспособным план Китая по урегулированию в Украине ЕК ввела запрет на импорт зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию до 5 июня ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи - глава ЕК Боррель: ЕС будет делать все возможное для усиления военной помощи Украине Решение по 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины будет одобрено в ближайшие дни - Боррель Украина присоединилась к механизму гражданской защиты ЕС В ЕС осознают потребность Украины в боеприпасах и делают все возможное, чтобы помочь ей Си Цзиньпин не против поговорить с Зеленским, когда сочтет ситуацию подходящей для этого - фон дер Ляйен ЕС ожидает от Пекина помощи в урегулировании кризиса в Украине - фон дер Ляйен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az