ЕС передал Украине с февраля свыше 1 тыс. ракет - Боррель

ЕС с февраля поставил Киеву более 1 тыс. ракет в рамках программы по снабжению Украины боеприпасами, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы предоставили ей более 1 тыс. ракет с 9 февраля, когда начали осуществлять наш план по поставкам боеприпасов", - сказал Боррель на саммите по европейской обороне и безопасности в Брюсселе.

Он не уточнил, о каких типах ракет идет речь.

"Я знаю, что этого недостаточно. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что собирается отложить контрнаступление. Конечно, Украине нужно больше готовиться, ей нужно больше оружия, ей нужно больше возможностей. И мы должны предоставить их", - отметил Боррель.

Главы МИД и Минобороны стран ЕС 20 марта 2023 года достигли соглашения о передаче Украине артиллерийских снарядов из имеющихся запасов, а также о наращивании военного производства в Евросоюзе для обеспечения таких поставок.

13 апреля Совет ЕС исполнил первую часть соглашения и утвердил сумму в 1 млрд евро рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины. "Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 1 млрд евро для вооруженных сил Украины", - заявлял тогда Боррель.

Затем, 5 мая, Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро, которые пойдут на закупку артиллерийских снарядов и ракет для вооруженных сил Украины.