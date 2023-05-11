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СНГ 11.05.2023 15:03

Украинская армия готова к наступлению, но ожидает дополнительных поставок техники – Зеленский

Украинская армия «морально» готова к наступлению, но ожидает поступления дополнительного оружия.

«Морально готовы. С точки зрения мотивации наши военные готовы. С точки зрения комплектации бригад мы готовы. С точки зрения техники не все еще дошло», - сказал он в интервью корреспонденту BBC для Eurovision News.

«Некоторые вещи, да, мы действительно ожидаем. Это усилит наше контрнаступление. Самое главное – это защитить наших людей. Мы ожидаем соответствующую бронированную технику, она заходит частями. Но с тем количеством можно идти вперед, и можно, мне кажется, преуспевать», - сказал он.

Президент отметил, что хотел бы, чтобы наступление было "неприятным сюрпризом" для врага. «Мы будем делать все, чтобы враг побежал. А куда он добежит, честно говоря, я думаю, зависит от нашего духа. Чем мощнее мы будем в контрнаступлении, тем дальше они будут бежать куда-нибудь к себе. Я думаю, это самое главное», - заявил Зеленский.

При этом он отметил, что «сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу, потому что это война».

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, ГОТОВНОСТЬ


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