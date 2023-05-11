Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 б.п. - до 4,5%

Банк Англии по итогам майского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых.
Этот шаг совпал с прогнозами большинства аналитиков и экономистов.
Таким образом, ставка была поднята по итогам двенадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года.
За повышение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), тогда как двое проголосовали за ее сохранение на прежнем уровне.
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новых послов Индии и Казахстана
Баку и Тирана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества - МИД Азербайджана
ВС Армении обстреливают позиции азербайджанской армии на условной границе из гаубиц Д-30 – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане возбудили дело по факту гибели и ранения военнослужащих в результате обстрела со стороны ВС Армении
Баку и Каир расширят сотрудничество в сфере фармацевтики
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Алиев посещает Cальянский район
Боррель высказал обеспокоенность ЕС палестино-израильским обострением
В ЕС идет дискуссия об использовании замороженных российских активов в пользу Украины
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Узбекистане состоится "Caspian Energy Investment Forum Tashkent Tashkent 2023"
Kapital Bank получил 4 награды от Visa
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС