Заседание МПК Азербайджан-Румыния пройдет в третьей декаде мая в Бухаресте

Седьмое заседание азербайджано-румынской совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству пройдет 23 мая в Бухаресте, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Заседание МПК запланировано на 23 мая в Бухаресте. На нем представители госструктур двух ведомств обсудят весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их расширения», - отметил источник.
По его словам, в рамках МПК также состоится азербайджано-румынский бизнес-форум.
Шестое заседание МПК состоялось 23 июня 2022 года в Баку.
А.Азизов
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