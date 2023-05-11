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Внешняя политика 11.05.2023 15:29

Заседание МПК Азербайджан-Румыния пройдет в третьей декаде мая в Бухаресте

Седьмое заседание азербайджано-румынской совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству пройдет 23 мая в Бухаресте, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Заседание МПК запланировано на 23 мая в Бухаресте. На нем представители госструктур двух ведомств обсудят весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их расширения», - отметил источник.

По его словам, в рамках МПК также состоится азербайджано-румынский бизнес-форум.

Шестое заседание МПК состоялось 23 июня 2022 года в Баку.

А.Азизов

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Тэги: РУМЫНИЯ, МПК, СРОКИ


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