Нефть дешевеет

Нефтяные котировки снижаются днем в четверг. Рынок оценивает денежно-кредитную политику Банка Англии, данные об инфляции и импорте нефти в Китае и ждет ежемесячный отчет ОПЕК.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 составляет $76,25 за баррель, что на $0,16 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,19 (0,26%), до $72,37 за баррель.
Нефтяной рынок в последнее время показывал себя "громоотводом для волатильности", отмечает старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, чьи слова приводит MarketWatch. По его мнению, в связи с этим нельзя исключать экстремальных колебаний цен, особенно учитывая высокую чувствительность нефтяных котировок к ожиданиям в отношении роста мировой экономики.
Заседание МПК Азербайджан-Румыния пройдет в третьей декаде мая в Бухаресте
Гасанов наблюдал за учениями «Анатолийский орел - 2023» в Турции
Баку дал согласие на встречу с участием лидеров Азербайджана и Армении 14 мая в Брюсселе, по встрече в Кишиневе 1 июня решение еще не принято – МИД
Баку и Каир расширят сотрудничество в сфере фармацевтики
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Алиев посещает Cальянский район
«Грузинская мечта» прекращает полномочия наблюдателя в Партии европейских социалистов
ООН призвал страны, имеющие влияние в Африке, помочь завершить конфликт в Судане
Кандидат в президенты Турции снял свою кандидатуру в пользу основного противника Эрдогана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Узбекистане состоится "Caspian Energy Investment Forum Tashkent Tashkent 2023"
Kapital Bank получил 4 награды от Visa
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС