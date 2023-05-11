Нефть дешевеет

Нефтяные котировки снижаются днем в четверг. Рынок оценивает денежно-кредитную политику Банка Англии, данные об инфляции и импорте нефти в Китае и ждет ежемесячный отчет ОПЕК.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 составляет $76,25 за баррель, что на $0,16 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,19 (0,26%), до $72,37 за баррель.

Нефтяной рынок в последнее время показывал себя "громоотводом для волатильности", отмечает старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, чьи слова приводит MarketWatch. По его мнению, в связи с этим нельзя исключать экстремальных колебаний цен, особенно учитывая высокую чувствительность нефтяных котировок к ожиданиям в отношении роста мировой экономики.