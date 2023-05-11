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Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 72.56 -1.15 Brent 76.41 -1.03

ТЭК 11.05.2023 15:47

Нефть дешевеет

Нефтяные котировки снижаются днем в четверг. Рынок оценивает денежно-кредитную политику Банка Англии, данные об инфляции и импорте нефти в Китае и ждет ежемесячный отчет ОПЕК.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 составляет $76,25 за баррель, что на $0,16 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,19 (0,26%), до $72,37 за баррель.

Нефтяной рынок в последнее время показывал себя "громоотводом для волатильности", отмечает старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, чьи слова приводит MarketWatch. По его мнению, в связи с этим нельзя исключать экстремальных колебаний цен, особенно учитывая высокую чувствительность нефтяных котировок к ожиданиям в отношении роста мировой экономики.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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