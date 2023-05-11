Кандидат в президенты Турции снял свою кандидатуру в пользу основного противника Эрдогана

Кандидат на пост главы турецкого государства от Партии Отчизны Мухаррем Индже в четверг отказался от участия в президентских выборах, которые пройдут через три дня, сообщает Daily Sabah.
По данным издания, Индже объявил, что поддержит на выборах главу Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу, который является основным соперником нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Таким образом, на пост президента осталось трое претендентов - нынешний глава государства, лидер Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган, его главный оппонент Кылычдароглу и кандидат от альянса АТА (Альянс предков) Синан Оган.
Жители Турции 14 мая придут на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента, а также 600 членов Великого национального собрания (парламента) на последующие пять лет.
Заседание МПК Азербайджан-Румыния пройдет в третьей декаде мая в Бухаресте
Гасанов наблюдал за учениями «Анатолийский орел - 2023» в Турции
Баку дал согласие на встречу с участием лидеров Азербайджана и Армении 14 мая в Брюсселе, по встрече в Кишиневе 1 июня решение еще не принято – МИД
ОПЕК: капзатраты на upstream в странах не-ОПЕК в 2023г вырастут на 10%
Бизнес-миссия предпринимателей из Московской области в Азербайджан планируется осенью
ОПЕК в апреле снизила добычу нефти на 191 тыс. б/с - до 28,6 млн б/с, отстала от плана ОПЕК+ на 1,3 млн б/с
Баку и Каир расширят сотрудничество в сфере фармацевтики
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Узбекистане состоится "Caspian Energy Investment Forum Tashkent Tashkent 2023"
Kapital Bank получил 4 награды от Visa
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС