Кандидат в президенты Турции снял свою кандидатуру в пользу основного противника Эрдогана

Кандидат на пост главы турецкого государства от Партии Отчизны Мухаррем Индже в четверг отказался от участия в президентских выборах, которые пройдут через три дня, сообщает Daily Sabah.

По данным издания, Индже объявил, что поддержит на выборах главу Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу, который является основным соперником нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Таким образом, на пост президента осталось трое претендентов - нынешний глава государства, лидер Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган, его главный оппонент Кылычдароглу и кандидат от альянса АТА (Альянс предков) Синан Оган.

Жители Турции 14 мая придут на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента, а также 600 членов Великого национального собрания (парламента) на последующие пять лет.