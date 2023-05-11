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Дальнее зарубежье 11.05.2023 17:42

Глава Минобороны Британии подтвердил поставки Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес четверг подтвердил ранее появившуюся информацию, что Лондон направляет Украине малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

"Я принял решение снабдить Украину оружием большего радиуса действия (...) Я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow. Это ракеты дальнего действия", - сказал он, выступая в Палате общин.

Министр добавил, что Storm Shadow дополняет уже переданное Киеву дальнобойное оружие вроде реактивных систем залпового огня HIMARS и противокорабельных ракет Harpoon.

В четверг CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц западных стран сообщал, что Британия предоставила Украине ракеты Storm Shadow. По словам одного из источников, украинская сторона заверяла Лондон в том, что не будет применять Storm Shadow для ударов вглубь России.

Дальность действия Storm Shadow - около 250 км, ненамного меньше, чем у американских тактических баллистических ракет ATACMS, которые США ранее отказывались поставлять Украине. CNN напоминает, что радиус применения американского оружия, пока что переданного Киеву, не превышает 78,8 км.

Ранее в одном из просочившихся в сеть секретных документов американской разведки утверждалось, что Лондон намеревался отправить Киеву неуказанное количество ракет Storm Shadow вместе с британским персоналом для помощи в наведении на цель. The Washington Post отмечало, что эти крылатые ракеты можно установить на украинские самолеты советского производства.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, РАКЕТЫ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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