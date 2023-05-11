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Транспорт и связь 11.05.2023 16:14

Vodafone Украина показала высокие результаты в 2022 году

По сообщениям украинских СМИ, телекоммуникационная компания Vodafone Украина, входящая в состав NEQSOL Holding и осуществляющая деятельность в Украине, объявила результаты за 2022 год.

В 2022 году компания увеличила операционную прибыль на 10% до 6,5 млрд гривен (200 млн долларов США) по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на военные условия в стране, маржа операционной прибыли компании (EBIT) выросла с 29% до 33% по сравнению с 2021 годом. По сравнению с 2019 годом, когда компания была приобретена со стороны NEQSOL Holding, в 2022 году общий доход компании увеличился на 24%, а операционная прибыль выросла почти на 80%.

Согласно экспертным мнениям, указанные показатели роста считаются успешными не только в стране, находящейся в условиях войны, но и по всему миру. С учетом глобальных тенденций, эти результаты считаются высокими и для сферы телекоммуникаций. Это также свидетельствует об эффективном управлении компанией.

Vodafone Украина инвестировала в капитальные проекты 3,6 млрд гривен (110 млн долларов США), увеличив капитальные вложения. За прошлый год компания ввела в эксплуатацию 4000 базовых станций 4G. В результате обновления инфраструктуры и установки новых базовых станций использование мобильного интернета клиентами выросло в 1,5 раза.

В течение 2022 года компания продолжила участие в различных социальных и благотворительных проектах с целью поддержки своих клиентов и общества.

Таким образом, Vodafone Украина смогла добиться успешных результатов и сохранить финансовую стабильность в 2022 году.

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