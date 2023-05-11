Банк Англии улучшил прогнозы для ВВП Великобритании на 2023-2024гг, больше не ждет рецессии

Банк Англии по итогам майского заседания в четверг улучшил прогнозы для экономики Великобритании и теперь полагает, что страна сумеет избежать рецессии.
Регулятор ожидает, что экономика страны в 2023 году зафиксирует рост на 0,25%, тогда как в феврале ожидалось снижение на 0,5%. В 2024 году ожидается рост на 0,75% (ранее прогнозировалось снижение на 0,25%). В 2025 году прогнозируется подъем на 0,75% (+0,25%).
Инфляция, как ожидается, по итогам текущего года составит 5,1%, к концу 2024 года замедлится до 2,3%, а к концу 2025 года опустится до 1%, то есть снова окажется ниже целевого уровня в 2%. На конец первого квартала 2023 года показатель составлял 10,2%.
"Темпы ослабления внутреннего инфляционного давления будут зависеть от траектории экономики, включая последствия существенных повышений процентной ставки", - говорится в прогнозе Банка Англии. Также регулятор отметил высокий уровень неопределенности в мировой экономике.
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