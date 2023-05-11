В ЕС идет дискуссия об использовании замороженных российских активов в пользу Украины

В ЕС изучают возможность использования замороженных российских активов в интересах Украины, но Евросоюз должен при этом держаться в правовых рамках, которые не позволяют необоснованной конфискации средств, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

"На данной стадии замороженные активы частных лиц и организаций, внесенных в санкционные списки Европейского Союза, составляют в ЕС около 24,1 млрд евро. Ограничительные меры предписывают замораживание активов, но они не позволяют их просто конфисковывать. Для этого нет юридической базы", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на соответствующий вопрос.

"Но мы договорились преследовать лиц, которые обходят наши ограничительные меры, и работа на этом направлении во взаимодействии с законодателями успешно продвинулась. Она должна позволить конфисковывать активы в случае обхода санкций, так как мы, конечно, должны действовать таким образом, который соответствует правовому государству и уголовному праву", - продолжил представитель ЕК.

Он напомнил, что государства-члены также ведут дискуссии относительно замороженных российских государственных активов, принадлежащих Центробанку России.

"Дискуссии об этом продолжаются. Идея в том, чтобы работать по этим активам и использовать доход от них. Потому что также следует соблюдать нормы правового государства. Эти средства нельзя просто конфисковать без приемлемой причины или без тщательно проработанного юридического обоснования. Поэтому мы стремимся разобраться, что мы можем сделать с этими обездвиженными активами, чтобы использовать их в интересах Украины", - объяснил Виганд.

Он сообщил, что тема использования активов российского происхождения для Украины является одной из наиболее актуальных в переговорах с США. Эту опцию также изучают некоторые государства-члены ЕС, отметил пресс-секретарь.