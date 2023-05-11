Бизнес-миссия предпринимателей из Московской области в Азербайджан планируется осенью

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области планирует в сентябре 2023 года организовать многоотраслевую бизнес-миссию в Азербайджан, сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Участник бизнес-миссии получат возможность презентовать продукцию своих компаний потенциальным азербайджанским покупателям, принять участие в двусторонних и многосторонних b2b-встречах.
Р.Ахмедов
Заседание МПК Азербайджан-Румыния пройдет в третьей декаде мая в Бухаресте
Гасанов наблюдал за учениями «Анатолийский орел - 2023» в Турции
Баку дал согласие на встречу с участием лидеров Азербайджана и Армении 14 мая в Брюсселе, по встрече в Кишиневе 1 июня решение еще не принято – МИД
Баку и Каир расширят сотрудничество в сфере фармацевтики
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Алиев посещает Cальянский район
«Грузинская мечта» прекращает полномочия наблюдателя в Партии европейских социалистов
ООН призвал страны, имеющие влияние в Африке, помочь завершить конфликт в Судане
Кандидат в президенты Турции снял свою кандидатуру в пользу основного противника Эрдогана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Узбекистане состоится "Caspian Energy Investment Forum Tashkent Tashkent 2023"
Kapital Bank получил 4 награды от Visa
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС