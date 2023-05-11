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Бизнес и законодательство 11.05.2023 16:43

Бизнес-миссия предпринимателей из Московской области в Азербайджан планируется осенью

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области планирует в сентябре 2023 года организовать многоотраслевую бизнес-миссию в Азербайджан, сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участник бизнес-миссии получат возможность презентовать продукцию своих компаний потенциальным азербайджанским покупателям, принять участие в двусторонних и многосторонних b2b-встречах.

Р.Ахмедов

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Тэги: МОСКВА, БИЗНЕС, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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