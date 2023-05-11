Бизнес-миссия предпринимателей из Московской области в Азербайджан планируется осенью

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области планирует в сентябре 2023 года организовать многоотраслевую бизнес-миссию в Азербайджан, сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участник бизнес-миссии получат возможность презентовать продукцию своих компаний потенциальным азербайджанским покупателям, принять участие в двусторонних и многосторонних b2b-встречах.

Р.Ахмедов