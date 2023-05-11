В ЕС считают, что Грузии не следует возобновлять авиасообщение с РФ

Санкции, введенные ЕС и рядом других стран против авиационного сектора РФ, не позволяют совершать полеты в Россию, из нее и над ней, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"И это причина, по которой Грузия, желающая стать страной-кандидатом (на вступление в ЕС - ИФ), должна присоединиться к санкциям, принятым на сегодня Европейским союзом, включая санкции, касающиеся авиационного сектора. Нужно сохранять бдительность относительно всех попыток обойти эти санкции, в частности в авиационном секторе", - сказал пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать отмену Москвой запрета на авиарейсы в Тбилиси и визового режима для грузинских граждан.
Он также высказался со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации (ICAO) относительно безопасности российского гражданского авиационного флота. По его словам, Грузия не должна допускать в свое воздушное пространство "ненадежные российские самолеты". Стано заявил, что из-за европейских санкций 95% российского флота не смогло пройти надлежащего технического обслуживания, чтобы соответствовать международным нормам авиационной безопасности.
Что касается граждан Грузии, добавил представитель Борреля, это им решать, воспользуются ли они мерами, принятыми российской стороной.
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