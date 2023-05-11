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Дальнее зарубежье 11.05.2023 17:59

Все выделенные Киеву британские танки Challenger 2 доставлены в Украину

Все танки Challenger 2, которые Лондон хотел поставить Киеву, уже находятся в Украине, заявил в четверг глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

"Я знаю, что все эти танки поступили в Украину, также много запчастей, много бронетехники. Я не знаю, все эти ли эти грузы доставили (...) но все танки - там", - сказал он, выступая в Палате общин.

Он добавил, что украинские военные учились использованию этих танков как в Британии, так и в Украине.

Ранее британские СМИ сообщали, что Британия отправит Украине 14 танков Challenger 2, 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, выпускался с 1994 по 2009 годы. Калибр нарезной пушки - 120-мм, боекомплект - 52 снаряда. В общей сложности британская промышленность выпустила более 400 танков этой модели.

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Тэги: БРИТАНИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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