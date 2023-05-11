ВС Армении обстреливают позиции азербайджанской армии на условной границе из гаубиц Д-30 – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении в четверг вечером вновь начали обстрел позиций азербайджанской армии на условной границе, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«11 мая с 17.00 ВС Армении с огневых позиций размещенных в Басаркечарском районе в Зодском направлении начали обстрел позиций азербайджанской армии на условной границе из гаубиц Д-30»,- отмечается в сообщении.
ВС Азербайджана предпринимают ответные меры, сообщает минобороны Азербайджана.
Как сообщалось ранее, 10-11 мая ВС Армении вели обстрел позиций ВС Азербайджана на границе. В результате армянской провокации один азербайджанский военный погиб, еще один получил тяжелое ранение.
Минобороны Азербайджана всю ответственность за эскалацию на границе возложило на военно-политическое руководство Армении.
Б.Рустамбеков
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