Верховный суд Пакистана постановил освободить экс-премьера Хана

Верховный суд Пакистана в четверг вынес решение о том, что задержание экс-премьера страны Имрана Хана является незаконным, сообщает портал Dawn.
В постановлении суд указывает, что политик должен быть незамедлительно освобожден.
Накануне пакистанский суд вынес решение о заключении Хана под стражу на восемь дней. В стране после этого начались массовые протесты, стражи порядка задержали более 2 тыс. человек.
Ранее против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его подозревают в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс.
В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана полиция завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.
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