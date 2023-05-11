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Дальнее зарубежье 11.05.2023 17:52

Верховный суд Пакистана постановил освободить экс-премьера Хана

Верховный суд Пакистана в четверг вынес решение о том, что задержание экс-премьера страны Имрана Хана является незаконным, сообщает портал Dawn.

В постановлении суд указывает, что политик должен быть незамедлительно освобожден.

Накануне пакистанский суд вынес решение о заключении Хана под стражу на восемь дней. В стране после этого начались массовые протесты, стражи порядка задержали более 2 тыс. человек.

Ранее против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его подозревают в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс.

В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана полиция завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.

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Тэги: ПАКИСТАН, ЭКС/ПРЕМЬЕР, СУД


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