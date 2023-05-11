Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8658 RUR   0.0223 GBR   2.145 TRY   0.087

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 72.56 -1.15 Brent 76.41 -1.03

Дальнее зарубежье 11.05.2023 18:44

Салливан и Ван И провели встречу в Вене

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И провели на этой неделе переговоры в Вене и обсудили региональные и международные темы, включая украинский конфликт, говорится в заявлении Белого дома.

"Официальные лица провели откровенные, основательные, конструктивные переговоры по основным вопросам американо-китайских двусторонних отношений", - отмечается в нем.

Переговоры прошли 10-11 мая в Вене, отмечает американская администрация.

В частности, среди других тем они обсудили международную и региональную безопасность, украинский конфликт, ситуацию в районе Тайваньского пролива.

По информации Белого дома, Салливан и Ван И договорились сохранять "этот важный стратегический канал коммуникаций".

Контакты между Вашингтоном и Пекином сократились после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. Дальнейшее охлаждение отношений между Пекином и Вашингтоном последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Это, считают эксперты, также является одной из причин, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом глава МИД КНР Цинь Ган заявил ранее в мае, что Соединенные Штаты своей политикой в отношении Китая подорвали позитивные моменты в области развития отношений между двумя странами, нарушив договоренности, достигнутые председателем Си Цзиньпином и Байденом в ходе встречи на Бали в ноябре 2022 года.

Цинь Ган, как сообщалось, сказал, что в настоящее время "крайне важно стабилизировать китайско-американские отношения, избежать их движения по нисходящей спирали и предотвратить несчастные случаи между Китаем и Соединенными Штатами".

Он призвал Вашингтон "скорректировать свое восприятие Китая". Министр, заявив о важности поддержания контактов и диалога, подчеркнул, что нельзя "говорить о коммуникации, а с другой стороны продолжать подавлять и сдерживать Китай".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Тайвань ведет переговоры с США о бесплатных поставках вооружений на сумму $500 млн Пентагон пытается организовать встречу министров обороны США и Китая В Белом доме ожидают, что Байден и Си Цзиньпин в скором времени поговорят по телефону Главы МИД G7 призвали Китай к переговорам с США для снижения стратегических рисков США планируют шаги, направленные на нормализацию отношений с Китаем - Белый дом ЕС проводит независимую политику относительно США и Китая В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая Вашингтон принял меры, лишившие аэростат КНР при полете над США доступа к ряду разведданных - Пентагон Любое столкновение между Китаем и США грозит тяжкими последствиями для всего мира Американские СМИ призывают США и их союзников готовиться к ответу на альянс КНР и РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az