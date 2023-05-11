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Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 72.56 -1.15 Brent 76.41 -1.03

ТЭК 11.05.2023 19:29

Нефть ускорила снижение, Brent - $75,6 за баррель

Нефтяные котировки ускорили снижение вечером в четверг на фоне укрепления доллара и выхода ежемесячного отчета ОПЕК.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 составляет $75,59 за баррель, что на $0,82 (1,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,98 (1,35%), до $71,58 за баррель.

Страны ОПЕК в апреле сократили производство нефти на 191 тыс. баррелей в сутки по сравнению с показателем марта - до 28,603 млн б/с, говорится в отчете альянса. Наибольшее падение зафиксировано в Ираке и Нигерии. В то же время рост нефтепроизводства отмечен в Саудовской Аравии, Анголе и Иране.

ОПЕК ожидает повышения спроса на нефть в текущем году на 2,33 млн б/с - до 101,9 млн б/с. При этом организация на 40 тыс. б/с увеличила оценку спроса в первом квартале - до 101,58 млн б/с, но снизила на 30 тыс. б/с в четвертом квартале - до 103,25 млн б/с.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,5%, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Фактором в поддержку "медвежьего" тренда на рынке аналитики Zaner назвали также данные об инфляции в Китае. Темпы роста потребительских цен в КНР в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте. Эксперты в среднем прогнозировали падение инфляции до 0,4%, отмечает Trading Economics.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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