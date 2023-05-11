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Регион 11.05.2023 19:46

Грузия не будет вводить санкции против РФ - премьер

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить односторонние санкции в отношении России.

"Мы не будем вводить против России односторонних экономических санкций, так как этим шагом мы создадим большие проблемы нашему населению и бизнесу", - сказал Гарибашвили журналистам в четверг.

При этом он отметил, что находящиеся под санкциями российские компании и граждане не смогут воспользоваться грузинской территорией.

"Что касается торговли и экономики с Россией - это входит в наши интересы. Все должны отнестись к этому факту с пониманием, и в первую очередь наши друзья, если они действительно наши друзья и не имеют каких-то других умыслов", - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что спрашивает "европейских друзей, советующих прекратить торговлю с Россией, не возобновлять полеты, почему вы этого не делаете сами, не останавливаете торговлю". "Только в прошлом году Европа отдала России около 300 миллиардов", - сказал премьер Грузии.

Гарибашвили сказал, что грузинский народ хочет мира, стабильности и объединения страны.

Он также отметил, что в Грузии все желают скорейшего окончания военных действий на Украине.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, САНКЦИИ


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