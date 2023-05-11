В Анкаре ожидают продолжения переговоров по зерновой сделке в ближайшие дни

Переговоры между представителями Турции, России, Украины и ООН по зерновой сделке продолжаться в ближайшее время, сообщает газета "Хюрриет" со ссылкой на турецкую сторону.
Отмечается, что это будут переговоры по техническим вопросам.
В Минобороны Турции указали, что прошедшие в Стамбуле двухдневные переговоры с представителями всех четырех сторон были полезными и конструктивными, удалось добиться прогресса.
В Совместном координационном центре (СКЦ) в свою очередь заявили, что на встрече обсуждалось не только продление зерновой сделки, но и открытие аммиакопровода Тольятти-Одесса.
"Стороны представили свои мнения и выразили согласие двигаться вперед по этим вопросам", - указано в пресс-релизе СКЦ.
В нем отмечается, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что ООН будет тесно сотрудничать со всеми сторонами, чтобы достичь продления и полного выполнения зерновой сделки.
Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.
В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские условия по "зерновой сделке" не выполнены до сих пор, "время сжимается", диалог по ней будет продолжен.
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