Баку и Тирана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества - МИД Азербайджана

Замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 10-11 мая находился с рабочим визитом в Албании, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

В рамках визита Рзаев провел встречи с официальными лицами Албании, включая замминистра иностранных дел Меги Фино, советника по внешней политике президента Фатмира Челу, советника по внешней политике премьер-министра Одету Барбулиши.





“В ходе встреч были рассмотрены отношения между Азербайджаном и Албанией, обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций. Кроме этого были обсуждены стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана, а также вопросы региональной безопасности и постконфликтной ситуации”, - отмечается в информации.





Х.Насирзаде