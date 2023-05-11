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Внешняя политика 11.05.2023 21:30

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новых послов Индии и Казахстана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял копии верительных грамот новых послов Индии и Казахстана Сридхаран Мадхусудханан и Алима Байела, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе встреч Байрамов обсудил с послами нынешнее состояние двусторонних и многосторонних отношений между странами, в том числе процессы, происходящих в регионе.


На встречах также были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает МИД.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ИНДИЯ, КАЗАХСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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