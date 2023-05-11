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Боррель высказал обеспокоенность ЕС палестино-израильским обострением

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил тревогу Евросоюза относительно нагнетания обстановки насилия между Израилем и Палестиной.

"Европейский союз глубоко встревожен этим новым витком насилия и ухудшением ситуации с безопасностью на оккупированных палестинских территориях и в Израиле, а также продолжающимися событиями вокруг Газы, которые привели к неприемлемым жертвам среди гражданского населения, включая детей", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в четверг в Брюсселе.

В документе содержится призыв "к немедленному всеобъемлющему прекращению огня, которое положит конец израильским военным операциям в Газе и продолжающимся ракетным обстрелам Израиля, что недопустимо".

"Должно соблюдаться международное гуманитарное право", - подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС высоко оценивает усилия Египта по достижению прекращения огня. Он пообещал, что Евросоюз продолжит работу со всеми сторонами по восстановлению политического климата для реализации решения через сосуществование израильского и палестинского государств.

Ранее издание Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщало, что палестинцы выпустили к утру четверга из сектора Газа по Израилю 507 ракет и снарядов.

ЦАХАЛ со своей стороны отчитался об ударах по 158 объектам группировки "Исламский джихад".

В свою очередь движение ХАМАС сообщило, что в результате ударов Израиля в секторе Газа погибли 25 палестинцев и 76 получили ранения.

При этом, по данным Times of Israel, "Исламский джихад" отказался прекратить огонь, а Израиль не остановит операции по ликвидации командиров и бойцов группировки.

Ранее Египет пытался добиться прекращения огня между Израилем и палестинцами, однако его усилия не возымели успеха.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА


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