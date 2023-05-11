Израиль не готов пообещать прекратить удары по лидерам боевиков из сектора Газа

Израиль не согласится пообещать прекратить удары по главарям военизированной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в обмен на согласие палестинской стороны на прекращение огня, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в оборонных кругах.

"К вечеру среды в СМИ появилось огромное количество информации якобы о том, что стороны договорились о перемирии, и оно начнется в 21:00 (...). Обсуждалось, пообещает ли Израиль прекратить целенаправленные атаки на высокопоставленных командиров "Исламского джихада" в обмен на перемирие", - пишет газета.

"Последние комментарии высокопоставленных лиц в оборонных кругах эти слухи опровергают, и указывают на то, что Израиль и далее будет отказываться от такого условия", - подчеркивает издание.

За последние два дня израильские ВВС в ходе серии авианалетов ликвидировали четырех высокопоставленных лидеров этого формирования.

К вечеру четверга стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. В городе Реховот в центральной части Израиля ракета попала в жилой дом, один человек погиб, и еще четверо получили ранения.