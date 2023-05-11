Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8658 RUR   0.0223 GBR   2.145 TRY   0.087

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 72.56 -1.15 Brent 76.41 -1.03

Дальнее зарубежье 11.05.2023 22:25

Израиль не готов пообещать прекратить удары по лидерам боевиков из сектора Газа

Израиль не согласится пообещать прекратить удары по главарям военизированной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в обмен на согласие палестинской стороны на прекращение огня, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в оборонных кругах.

"К вечеру среды в СМИ появилось огромное количество информации якобы о том, что стороны договорились о перемирии, и оно начнется в 21:00 (...). Обсуждалось, пообещает ли Израиль прекратить целенаправленные атаки на высокопоставленных командиров "Исламского джихада" в обмен на перемирие", - пишет газета.

"Последние комментарии высокопоставленных лиц в оборонных кругах эти слухи опровергают, и указывают на то, что Израиль и далее будет отказываться от такого условия", - подчеркивает издание.

За последние два дня израильские ВВС в ходе серии авианалетов ликвидировали четырех высокопоставленных лидеров этого формирования.

К вечеру четверга стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. В городе Реховот в центральной части Израиля ракета попала в жилой дом, один человек погиб, и еще четверо получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Израиль продолжает наносить удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа Более 40 ракет выпустили за ночь из сектора Газа в сторону Израиля - ЦАХАЛ Израильская армия наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетные пуски Средства ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, запущенных из сектора Газа Армия обороны Израиля сбила две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля Израильтяне нанесли удар по сектору Газа, уничтожен один из лидеров палестинского "Исламского джихада" Армия Израиля нанесла удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа Красный Крест готов быть посредником при передаче тел погибших и задержанных в ходе израильско-палестинского конфликта Нетаньяху доволен итогами операции против сектора Газа Власти Израиля одобрили прекращение огня против движения ХАМАС в секторе Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az