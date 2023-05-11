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Дальнее зарубежье 11.05.2023 22:35

Польша передала Украине все 14 истребителей МиГ-29

Польские военные завершили процесс передачи Киеву 14 истребителей МиГ-29, сообщает в четверг в твиттере постпредство Польши при ЕС.

"Польша отправила 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении постпредства.

В нем также сообщается, что Украина получила от различных стран 575 танков, 325 из которых передала Польша. Также большое количество танков передали Нидерланды (85), Германия (80) и США (76), подчеркивает постпредство.

В апреле польский президент Анджей Дуда сообщил, что Варшава сможет поставить Киеву в общей сложности 14 истребителей МиГ-29.

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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