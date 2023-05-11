Польша передала Украине все 14 истребителей МиГ-29

Польские военные завершили процесс передачи Киеву 14 истребителей МиГ-29, сообщает в четверг в твиттере постпредство Польши при ЕС.
"Польша отправила 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении постпредства.
В нем также сообщается, что Украина получила от различных стран 575 танков, 325 из которых передала Польша. Также большое количество танков передали Нидерланды (85), Германия (80) и США (76), подчеркивает постпредство.
В апреле польский президент Анджей Дуда сообщил, что Варшава сможет поставить Киеву в общей сложности 14 истребителей МиГ-29.
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