Польша передала Украине все 14 истребителей МиГ-29

Польские военные завершили процесс передачи Киеву 14 истребителей МиГ-29, сообщает в четверг в твиттере постпредство Польши при ЕС.

"Польша отправила 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении постпредства.

В нем также сообщается, что Украина получила от различных стран 575 танков, 325 из которых передала Польша. Также большое количество танков передали Нидерланды (85), Германия (80) и США (76), подчеркивает постпредство.

В апреле польский президент Анджей Дуда сообщил, что Варшава сможет поставить Киеву в общей сложности 14 истребителей МиГ-29.