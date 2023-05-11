Итальянская Webuild получила 70% в контракте на строительство ж/д в С.Аравии на 1,4 млрд евро

Итальянская Webuild подписала контракт на строительство высокоскоростной железной дороги для проекта Neom в Саудовской Аравии на сумму 1,4 млрд евро, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление строительной компании.
Железная дорога длиной 57 км соединит центр для предприятий передовых и экологически чистых отраслей Oxagom с "умным" городом The Line. Webuild будет строить ее совместно с Shibh Al Jazira Contracting Company, доли партнеров в контракте составят 70% и 30% соответственно.
Neom - особая экономическая зона на северо-западе Саудовской Аравии.
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