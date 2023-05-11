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АПК 11.05.2023 22:55

Специалисты Азербайджана проведут инспекции российских предприятий по производству молочной продукции

Представители Института продовольственной безопасности при Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана 14-20 мая проведут инспектирование российских предприятий по производству молочной продукции.

«Специалисты института проверят две организации, расположенные в Ленинградской и Тюменской областях РФ», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Россельхознадзоре.

Инспекции проходят в связи со вступлением в силу в Азербайджане закон «О пищевой безопасности», в соответствии с которым зарубежные предприятия по производству продуктов животного происхождения и кормов, заинтересованные в поставках продукции в Азербайджан, должны пройти оценку со стороны компетентного органа страны.

В этом году инспекторы Азербайджана уже посетили 6 российских компаний по производству продукции животного происхождения, подчеркнули в ведомстве.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСПЕКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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