Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией может привести к санкциям против грузинских компаний

Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией может привести к санкциям против компаний, которые будут обслуживать подсанкционные российские воздушные суда в грузинских аэропортах, заявил в четверг представитель госдепа США Ведант Патель.
"Если прямые перелеты между Россией и Грузией возобновятся, мы, естественно, будем обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах рискуют попасть под санкции, если они будут обслуживать воздушные суда, попадающие под меры (США - ИФ) по импортному и экспортному контролю", - сказал Патель во время пресс-брифинга.
Ранее представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Грузии не следует возобновлять авиасообщение с РФ, отметив, что санкции, введенные ЕС и рядом других стран против российского авиационного сектора, не позволяют совершать полеты в Россию, из нее и над ней.
В среду вышел указ президента РФ Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
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