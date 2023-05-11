Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8658 RUR   0.0223 GBR   2.145 TRY   0.087

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 72.56 -1.15 Brent 76.41 -1.03

Регион 11.05.2023 23:08

Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией может привести к санкциям против грузинских компаний

Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией может привести к санкциям против компаний, которые будут обслуживать подсанкционные российские воздушные суда в грузинских аэропортах, заявил в четверг представитель госдепа США Ведант Патель.

"Если прямые перелеты между Россией и Грузией возобновятся, мы, естественно, будем обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах рискуют попасть под санкции, если они будут обслуживать воздушные суда, попадающие под меры (США - ИФ) по импортному и экспортному контролю", - сказал Патель во время пресс-брифинга.

Ранее представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Грузии не следует возобновлять авиасообщение с РФ, отметив, что санкции, введенные ЕС и рядом других стран против российского авиационного сектора, не позволяют совершать полеты в Россию, из нее и над ней.

В среду вышел указ президента РФ Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


Похожие новости


Президент Грузии предложила начать расследование деятельности судей, попавших под санкции США Лидер правящей в Грузии партии назвал необоснованными американские санкции против четырех грузинских судей Грузия экстрадировала в США россиянина, подозреваемого в киберпреступлениях Глава Пентагона подтвердил приверженность США укреплению оборонного потенциала Грузии Рикер отметил роль Гарибашвили в организации встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси Военные Азербайджана принимают участие в учениях в Грузии Посол Грузии в США заявил Байдену, что его страна является надежным партнером Соединенных Штатов в регионе Помощник госсекретаря США совершит турне по Южному Кавказу США выделят Грузии в этом году более $130 млн финансовой помощи США и Грузия продолжат сотрудничество в оборонной сфере в рамках новой программы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az