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Дальнее зарубежье 12.05.2023 09:34

В парламенте Швейцарии рекомендовали разрешить властям реэкспорт военной техники

Комиссия Совета кантонов Федерального собрания (парламента) Швейцарии выступила за ослабление экспортного контроля на произведенную в конфедерации военную технику, сообщают в четверг швейцарские СМИ.

Речь идет о разрешении третьим странам реэкспортировать такое вооружение.

Аналогичная комиссия по вопросам безопасности нижней палаты швейцарского парламента - Национального совета - выразила такую же позицию еще в январе этого года.

Теперь, как ожидается, данную меру рассмотрит парламент в полном составе. Планируется, что это произойдет в июне 2023 года.

Однако глава комиссии по вопросам безопасности Совета кантонов Вернер Зальцманн указал, что даже в случае принятия таких ослаблений, они не вступят в действие до марта 2024 года.

Комментируя решение поддержать эту меру, Зальцманн заявил, что комиссия исходила из национальных интересов, которые заключаются в том, чтобы поддержать швейцарскую оборонную промышленность.

Швейцарские СМИ отмечают, что ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Дания, Испания, хотели перенаправить на Украину приобретенную военную технику швейцарского производства, однако Берн отказывал им, ссылаясь на закрепленную в конституции страны политику нейтралитета, которая, в частности, запрещает передачу оружия в зону активных боевых действий.

Однако это решение вызывало активную критику на Западе.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВООРУЖЕНИЕ, РЕЭКСПОРТ


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