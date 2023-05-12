В парламенте Швейцарии рекомендовали разрешить властям реэкспорт военной техники

Комиссия Совета кантонов Федерального собрания (парламента) Швейцарии выступила за ослабление экспортного контроля на произведенную в конфедерации военную технику, сообщают в четверг швейцарские СМИ.
Речь идет о разрешении третьим странам реэкспортировать такое вооружение.
Аналогичная комиссия по вопросам безопасности нижней палаты швейцарского парламента - Национального совета - выразила такую же позицию еще в январе этого года.
Теперь, как ожидается, данную меру рассмотрит парламент в полном составе. Планируется, что это произойдет в июне 2023 года.
Однако глава комиссии по вопросам безопасности Совета кантонов Вернер Зальцманн указал, что даже в случае принятия таких ослаблений, они не вступят в действие до марта 2024 года.
Комментируя решение поддержать эту меру, Зальцманн заявил, что комиссия исходила из национальных интересов, которые заключаются в том, чтобы поддержать швейцарскую оборонную промышленность.
Швейцарские СМИ отмечают, что ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Дания, Испания, хотели перенаправить на Украину приобретенную военную технику швейцарского производства, однако Берн отказывал им, ссылаясь на закрепленную в конституции страны политику нейтралитета, которая, в частности, запрещает передачу оружия в зону активных боевых действий.
Однако это решение вызывало активную критику на Западе.
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