Страны ЕС не против ужесточить ограничения против РФ в сфере энергетики

Представители 27 стран Евросоюза в четверг обсудили технические аспекты 11-го пакета антироссийских санкций, серьезных возражений против ужесточения ограничений в сфере энергетики нет, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"В настоящее время нет серьезных возражений против продолжения ужесточения мер, касающихся энергетики", - сообщает издание, ссылаясь на трех человек, знакомых с ходом переговоров.
Предполагается, что речь в данном случае пойдет об усилении принятых ранее мер, призванных эффективнее противодействовать попаданию российской нефти по морю в страны ЕС.
По словам одного из европейских дипломатов, готовящийся пакет санкций отличается от предыдущих, так как сфокусирован не на новых мерах, а на предотвращении обхода действующих ограничений, и страны "не спеша рассматривают все предложения".
Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер ранее в мае заявил, что ЕК направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ.
В свою очередь, западные СМИ сообщали, что в Брюсселе в рамках подготовки 11-го пакета санкций среди прочего рассматривают запрет на экспорт некоторых технологий и использование ряда объектов интеллектуальной собственности.
Для одобрения ограничительных мер требуется единогласное одобрение всех 27 стран ЕС.
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