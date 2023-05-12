Манат подорожал к евро, к рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 мая сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 12 мая ЦБА установил на уровне 1.8572 манат/1EUR (11 мая - 1.8658 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 мая установил на уровне 0.0221 манат/1RUB (11 мая - 0.0223 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 12 мая ЦБА установил на уровне 0.0866 манат/1TRY (11 мая - 0.0870 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков