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ТЭК 12.05.2023 09:52

Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт газа на 10,5% - Шахбазов

Азербайджан в январе-апреле 2023 года увеличил экспорт газа на 10,5% - до 8,4 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Шахбазов в своем аккаунте в Twitter написал, что в январе-апреле 2023 года экспорт азербайджанского газа в Европу составил 3,9 млрд кубометров или 46% всех поставок из Азербайджана.

Поставки газа в Турцию составили 3,4 млрд кубометров (41% всего экспорта), в Грузию – 1,1 млрд кубометров (13% всего экспорта). При этом, по газопроводу TANAP в Турцию в отчетный период транспортировано 1,9 млрд кубометров газа.

Ранее Шахбазов сообщал, что экспорт газа из Азербайджана в 2023 году планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, их них около 12 млрд кубометров – в ЕС, 10,2 млрд кубометров – в Турцию.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

А.Азизов

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, ДИНАМИКА


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