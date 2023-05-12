Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт газа на 10,5% - Шахбазов

Азербайджан в январе-апреле 2023 года увеличил экспорт газа на 10,5% - до 8,4 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Шахбазов в своем аккаунте в Twitter написал, что в январе-апреле 2023 года экспорт азербайджанского газа в Европу составил 3,9 млрд кубометров или 46% всех поставок из Азербайджана.
Поставки газа в Турцию составили 3,4 млрд кубометров (41% всего экспорта), в Грузию – 1,1 млрд кубометров (13% всего экспорта). При этом, по газопроводу TANAP в Турцию в отчетный период транспортировано 1,9 млрд кубометров газа.
Ранее Шахбазов сообщал, что экспорт газа из Азербайджана в 2023 году планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, их них около 12 млрд кубометров – в ЕС, 10,2 млрд кубометров – в Турцию.
Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.
А.Азизов
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