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12.05.2023 10:25

Yelo Bank получил награду от Visa

Yelo Bank вновь удостоен награды! На этот раз банку была присуждена награда международной платежной системы Visa International за наибольший рост по карте Visa Platinum в 2022 году. Церемония награждения состоялась во время очередного заседания "Экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу",функционирующей при Ассоциации Банков Азербайджана.

С помощью карты Yelo Visa Platinum клиенты могут воспользоваться различными премиум-услугами в любой точке мира:

  • -Круглосуточная поддержка Visa Global Support
  • -Международная страховка путешествий
  • -Безопасность при покупках
  • -Бесплатный вход в бизнес-залы Lounge key
  • -Услуга Fast line в аэропортах
  • -Быстрый чат-бот консьерж-сервиса Visa

Кроме того, собственные предложения банка делают карту Yelo Visa Platinum еще более привлекательной:

  • -6% годовогодоходана остаток счета
  • -1% кэшбэкавнутри страны
  • -Увеличенный кэшбэк до 5% в выбранных категориях (АЗС, одежда, супермаркеты, кафе и рестораны)
  • -Кэшбэк до 30% в партнерской сети
  • -Бескомиссионное обналичивание
  • -Многофункциональное приложение Yelo

Также возможно получить карту Yelo Visa Platinum бесплатно с первоначальным взносом. Не тратьте время на поход в отделение, заказывайте карту онлайн и станьте обладателем карты Yelo Platinum: https://bit.ly/prmkr


Есть дополнительные вопросы по кредитной карте?Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам черезFacebook,InstagramилиWhatsАpp.

YeloBank– Яркий банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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