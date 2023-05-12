Yelo Bank получил награду от Visa

Yelo Bank вновь удостоен награды! На этот раз банку была присуждена награда международной платежной системы Visa International за наибольший рост по карте Visa Platinum в 2022 году. Церемония награждения состоялась во время очередного заседания "Экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу",функционирующей при Ассоциации Банков Азербайджана.
С помощью карты Yelo Visa Platinum клиенты могут воспользоваться различными премиум-услугами в любой точке мира:
Кроме того, собственные предложения банка делают карту Yelo Visa Platinum еще более привлекательной:
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YeloBank– Яркий банкинг!
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