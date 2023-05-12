Позиции ВС Азербайджана на условной границе с Арменией и в Карабахе 17 раз подвергались обстрелу

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в ночь с 11 на 12 мая на условной азербайджано-армянской границе в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, где 10-11 мая имели место провокации ВС Армении, в настоящее время наблюдается относительное спокойствие, сообщает министерство обороны Азербайджана.
При этом Минобороны отмечает, что за минувшие сутки ВС Армении 17 раз подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в других направлениях. В частности, ВС Армении со своих позиций в селе Гюлели района Товузгала, селе Азизли Басаркечарского района, населенного пункта Сайбалы района Гаракился, 8 раз подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия в направлении населенных пунктов Гоша Товузского района, Йеллиджа Кяльбаджарского района и Минкенд Лачинского района.
По данным ведомства, незаконные армянские вооруженные формирования, находящиеся в зоне ответственности временно размещенного российского миротворческого контингента на территории Азербайджана (Карабахский регион страны), из разнокалиберного стрелкового оружия 9 раз подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Тертерского, Ходжалинского, Шушинского и Лачинского районов.
«Среди личного состава ВС Азербайджана потерь нет», - говорится в сообщении.
Минобороны Азербайджана подчеркивает, что подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные меры реагирования по всем направлениям, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских военных.
Б.Рустамбеков
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