SOCAR получила в Болгарии лицензию на торговлю природным газом

SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) получила в Болгарии лицензию на торговлю природным газом, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). «Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (Болгарии - ИФ) выдала лицензию SOCAR на торговлю природным газом», - отмечает БНР. Cрок действия лицензии - 10 лет. Р.Керимов

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