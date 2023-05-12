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ТЭК 12.05.2023 10:42

SOCAR получила в Болгарии лицензию на торговлю природным газом

SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) получила в Болгарии лицензию на торговлю природным газом, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

«Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (Болгарии - ИФ) выдала лицензию SOCAR на торговлю природным газом», - отмечает БНР.

Cрок действия лицензии - 10 лет.

Р.Керимов

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ГАЗ, SOCAR, ЛИЦЕНЗИЯ


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