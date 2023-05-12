ВВС армии обороны Израиля в пятницу обстреляли места дислокации палестинской военизированной группировки "Исламский джихад" и точки, откуда производились запуски ракет, сообщает The Jerusalem Post.
"Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по форпостам "Исламского джихада" и местам запусков ракет", - пишет The Jerusalem Post.
В ходе операции под кодовым названием "Щит и стрела", которая началась 9 мая, Израиль поразил по меньшей мере 215 целей "Исламского джихада" в секторе Газа. Кроме того, ликвидированы четверо влиятельных лидеров этого формирования.
Ранее сообщалось, что Израиль не намерен отказываться от практики ликвидации главарей военизированной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в обмен на согласие палестинской стороны на прекращение огня.
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