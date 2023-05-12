В БГУ и АГПУ прошла презентация книги Campbell Biology

Фонд Red Hearts, занимающийся благотворительной деятельностью и оказывающий моральную и финансовую поддержку тысячам людей, в этот раз внес свой вклад в сферу образования, проведя социальную акцию. По инициативе фонда в Бакинском государственном университете (БГУ) и Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) состоялась презентация книги Campbell Biology.

В ходе мероприятия научным библиотекам университетов были переданы экземпляры всемирно известной книги по биологии Campbell Biology. Книга Campbell Biology, переведенная на азербайджанский язык при поддержке Азербайджанского культурного центра Северной Калифорнии и организации Yurt Center и изданная фондом Red Hearts, будет в открытом доступе для преподавателей и студентов вузов.

На презентации книги выступили президент фонда Red Hearts Севда Хагвердиева, соучредитель проекта Habitat Tərcümə Араз Зейниев, проректор по организации учебного процесса и технологиям обучения БГУ, профессор Фарда Иманов, декан биологического факультета БГУ, профессор Афат Маммадова, директор учебного департамента АГПУ Санан Алиев, декан химико-биологического факультета АГПУ Рейхан Агаева и другие.

«Цель данной инициативы фонда заключается в том, чтобы донести эту книгу, которую преподают в ведущих университетах мира, в азербайджанскую науку. Мы хотим, чтобы эта книга внесла вклад в сферу образования страны. В рамках проекта предусмотрено бесплатное распространение книги среди преподавателей и студентов высших учебных заведений Азербайджана, а также представителей научного сообщества страны. Campbell Biology переведена на 19 языков, включая немецкий, французский, итальянский, турецкий, персидский. Очень гордимся тем, что наши студенты и научная общественность смогут пользоваться этой книгой на родном языке. Уверена, что книга будет полезна всем, кто интересуется биологией, и станет настольной книгой для наших биологов», — отметила президент фонда Red Hearts Севда Хагвердиева.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.