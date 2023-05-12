США продолжат поддерживать мирный процесс между Ереваном и Баку – госдеп

Представитель Госдепа США Ведант Патель считает, что переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении, проведенные на минувшей неделе, были плодотворными и заложили основу для продолжения диалога между лидерами двух стран в Брюсселе 14 мая.
«Мы считаем, что эти переговоры (на уровне глав МИД Азербайджана и Армении 1-4 мая в США – ИФ) были плодотворными и заложили основу для продолжения переговоров, начиная с Брюсселя (14 мая между президентом Азербайджана и премьером Армении – ИФ)», - сказал Патель на брифинге.
Он добавил, что Вашингтон окажет поддержку переговорам между двумя странами и, по-прежнему, верит в мирное урегулирование разногласий Баку и Еревана.
При этом Патель добавил, что боестолкновения на армяно-азербайджанской границе подрывают прогресс на пути к прочному и достойному миру между сторонами.
Р.Керимов
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