Золото получит поддержку из-за проблем с потолком госдолга США

Растущие опасения по поводу потолка госдолга США и ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы окажут поддержку золоту, полагают аналитики RBC Capital Markets.
Как сообщалось, намеченные на пятницу переговоры лидеров конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложены при согласии сторон. При этом спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что это "не следует расценивать" как провал переговоров.
"Даже с учетом предположения, что сделка рано или поздно будет достигнута, мы не исключаем вероятность паники на финансовом рынке по мере приближения дедлайна, - написал стратег RBC Capital Markets Кристофер Луни. - Мы полагаем, что золото является лучшим инструментом для хеджирования в краткосрочной перспективе".
Помимо ситуации с госдолгом и надежд на то, что Федрезерв приближается к концу цикла повышения процентных ставок, спрос на золото поддерживает еще целый ряд факторов, отмечают аналитики ANZ Banking Group Ltd. Сони Кумари и Дэниэл Хайнс. В их числе - геополитические риски, опасения по поводу состояния банковского сектора США, а также замедление роста мировой экономики.
Под воздействием этих факторов биржевые фонды, ориентированные на золото, будут отмечать приток средств до конца года, полагают аналитики ANZ.
Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 12:07 понизились на 0,33%, до $2013,8 за тройскую унцию. С начала года цена выросла на 8,2%.
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