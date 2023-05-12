Болгария запретит въезд иностранным туристам с неоткрытым шенгеном

Власти Болгарии пересмотрели условия въезда иностранных граждан, теперь путешественники с неоткрытыми шенгенскими однократными и многократными визами, а также с национальными визами Румынии, Хорватии и Кипра не могут въехать в страну, пишет правительственный вестник республики.
"Республика Болгария будет рассматривать следующие документы, выданные государствами-членами Шенгенского соглашения: однократная виза, действительная для двух или нескольких въездов после того, как она была использована один раз для въезда в страну шенгенской зоны, а также виза с ограниченным территориальным действием для двух или нескольких визитов после однократного въезда в шенгенскую зону", - говорится в документе.
Как отмечает издание, аналогичные требования будут предъявляться к обладателям национальных краткосрочных и долгосрочных виз Кипра или Румынии. После посещения этих стран въезд в Болгарию возможен на срок не более 90 дней в течение 180-дневного периода.
Выданные властями Хорватии до 31 декабря 2022 года национальные краткосрочные и долгосрочные визы и виды на жительство до окончания срока их действия признаются эквивалентными болгарским национальным визам для транзита и пребывания.
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