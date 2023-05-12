Министры финансов G7 обсудили Китай, обеспечение санкционного режима в отношении РФ, кибербезопасность

Экономическая политика Китая, кибербезопасность, гарантии стабильных поставок товаров и проблемы в банковской сфере стали темами для обсуждения министров финансов стран G7 и глав центробанков в Ниигате (Япония), сообщает в пятницу Associated Press (AP).
Также, по данным AP, участники встречи в Ниигате заявляли, что будут говорить о том, как не давать третьим странам обходить санкции в отношении России.
Трехдневные переговоры прошли за закрытыми дверьми. Эти консультации стали последними в серии министерских встреч между представителями G7 в преддверии встречи лидеров G7 в Хиросиме 19-21 мая.
В то время, как одной из тем обсуждений в Ниигате стало "экономическое принуждение" Китая, в Пекине подвергли критике формат G7. Так, накануне представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что "страны G7 требуют от Китая действовать по международным правилам, однако они сами нарушают и разрушают эти правила".
Он пояснил, что "международные правила, о которых говорит G7, это правила западной идеологии и ценностей, правление небольшой клики, которая ставит на первое место США".
В свою очередь перед началом переговоров министр финансов США Джанет Йеллен заверяла, что экономические ограничения, которые вводит Вашингтон в отношении КНР, преследует лишь цели нацбезопасности, а не направлены на сдерживание и подрыв экономического развития Китая.
При этом, говоря об "экономическом принуждении", Йеллен упомянула меры Пекина по ограничению доступа товаров из Австралии на китайский рынок.
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