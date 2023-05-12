SOCAR Turkiye Enerji в 2024г осуществит первую плановую остановку НПЗ в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» компании SOCAR) планирует в 2024 году осуществить плановую остановку нефтеперерабатывающего завода "STAR" на 45-60 дней, сообщил президент SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (подразделение SOCAR Turkiye Enerji) и генеральный директор Petkim Анар Мамедов.
«Это будет плановая остановка, которую проходит каждое подобное предприятие раз в четыре года. Для НПЗ STAR это будет первая плановая остановка. Когда в 2024 году завод будет остановлен и на какой именно период ещё не определено, но это (остановка – ИФ) может занять от 45 до 60 дней», - сказал Мамедов в пятницу на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, остановка завода преследует несколько целей.
«В первую очередь, планируется провести инспекцию и профилактику оборудования, провести очистку на определённых установках. Вторая цель - увеличить период между последующими плановыми остановками на НПЗ STAR от 4 лет до 5. Это позволит нам ежегодно экономить $40 млн», - сказал Мамедов.
Он также отметил, что по итогам плановой остановки НПЗ STAR мощность завода увеличится еще на 3%.
"Если говорить в процентах, то наши нынешние производственые объемы завода составляют 118,5%. Мы нацелены на увеличение этого показателя еще на 3%",- отметил он.
НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals.
В настоящее время на заводе перерабатывается свыше 20 сортов нефти. При этом, по дизайну завода наиболее подходящими для переработки являются тяжелые сорта нефти.
В настоящее время завод обеспечивает 20-25% потребностей Турции в основных видах нефтепродуктов.
SOCAR в строительство НПЗ STAR инвестировала около $7 млрд.
Н.Аббасова
Армения применяет ударные беспилотники против ВС Азербайджана на границе
Азербайджанские военные приняли участие в учениях «Kurtaran-2023» в Восточном Средиземноморье
Позиции ВС Азербайджана на условной границе с Арменией и в Карабахе 17 раз подвергались обстрелу
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 апреля составила $530
В Азербайджане в I квартале в ДТП погибли 173 человека
Алиев посещает Cальянский район
Из Судана за месяц конфликта бежало около 200 тыс. человек - ООН
Алиев и Пашинян обсудят в Брюсселе проект соглашения о мире - МИД Армении
Болгария запретит въезд иностранным туристам с неоткрытым шенгеном
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержит проведение очередного "SHE Congress"
Новая услуга от “Nar” – “Подпись для Звонка”
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR отметили 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС