SOCAR Turkiye Enerji в 2024г осуществит первую плановую остановку НПЗ в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» компании SOCAR) планирует в 2024 году осуществить плановую остановку нефтеперерабатывающего завода "STAR" на 45-60 дней, сообщил президент SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (подразделение SOCAR Turkiye Enerji) и генеральный директор Petkim Анар Мамедов.

«Это будет плановая остановка, которую проходит каждое подобное предприятие раз в четыре года. Для НПЗ STAR это будет первая плановая остановка. Когда в 2024 году завод будет остановлен и на какой именно период ещё не определено, но это (остановка – ИФ) может занять от 45 до 60 дней», - сказал Мамедов в пятницу на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, остановка завода преследует несколько целей.

«В первую очередь, планируется провести инспекцию и профилактику оборудования, провести очистку на определённых установках. Вторая цель - увеличить период между последующими плановыми остановками на НПЗ STAR от 4 лет до 5. Это позволит нам ежегодно экономить $40 млн», - сказал Мамедов.

Он также отметил, что по итогам плановой остановки НПЗ STAR мощность завода увеличится еще на 3%.

"Если говорить в процентах, то наши нынешние производственые объемы завода составляют 118,5%. Мы нацелены на увеличение этого показателя еще на 3%",- отметил он.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

В настоящее время на заводе перерабатывается свыше 20 сортов нефти. При этом, по дизайну завода наиболее подходящими для переработки являются тяжелые сорта нефти.

В настоящее время завод обеспечивает 20-25% потребностей Турции в основных видах нефтепродуктов.

SOCAR в строительство НПЗ STAR инвестировала около $7 млрд.

Н.Аббасова