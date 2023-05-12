Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8572 RUR   0.0221 GBR   2.129 TRY   0.0866

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 70.87 -1.69 Brent 74.98 -1.43

ТЭК 12.05.2023 13:45

SOCAR Turkiye Enerji в 2024г осуществит первую плановую остановку НПЗ в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» компании SOCAR) планирует в 2024 году осуществить плановую остановку нефтеперерабатывающего завода "STAR" на 45-60 дней, сообщил президент SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (подразделение SOCAR Turkiye Enerji) и генеральный директор Petkim Анар Мамедов.

«Это будет плановая остановка, которую проходит каждое подобное предприятие раз в четыре года. Для НПЗ STAR это будет первая плановая остановка. Когда в 2024 году завод будет остановлен и на какой именно период ещё не определено, но это (остановка – ИФ) может занять от 45 до 60 дней», - сказал Мамедов в пятницу на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, остановка завода преследует несколько целей.

«В первую очередь, планируется провести инспекцию и профилактику оборудования, провести очистку на определённых установках. Вторая цель - увеличить период между последующими плановыми остановками на НПЗ STAR от 4 лет до 5. Это позволит нам ежегодно экономить $40 млн», - сказал Мамедов.

Он также отметил, что по итогам плановой остановки НПЗ STAR мощность завода увеличится еще на 3%.

"Если говорить в процентах, то наши нынешние производственые объемы завода составляют 118,5%. Мы нацелены на увеличение этого показателя еще на 3%",- отметил он.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

В настоящее время на заводе перерабатывается свыше 20 сортов нефти. При этом, по дизайну завода наиболее подходящими для переработки являются тяжелые сорта нефти.

В настоящее время завод обеспечивает 20-25% потребностей Турции в основных видах нефтепродуктов.

SOCAR в строительство НПЗ STAR инвестировала около $7 млрд.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SOCAR, ТУРЦИЯ, ЗАВОД


Похожие новости


SOCAR приостановила работы над проектом строительства нового нефтехимического комплекса в Турции до улучшения рыночной конъюнктуры SOCAR Turkiye Enerji планирует в 2023г довести мощность НПЗ STAR до 12 млн т в год Ибадов назначен новым гендиректором SOCAR Turkiye Enerji Инвестиции SOCAR в январе-сентябре в оптимизацию деятельности комплекса Petkim превысили $90 млн SOCAR и TPAO займутся поисками нефти на юге Турции Турецкий НПЗ SOCAR в январе-июне увеличил закупки нефти на 64% Турецкий НПЗ SOCAR в январе-феврале 2022г почти удвоил закупки нефти Ибрагимов возглавил SOCAR Turkiye Dogal Gaz Турецкая «дочка» SOCAR выкупила у Goldman Sachs 30% акций Petlim Limancılık Ticaret A.S. SOCAR Turkiye Enerji планирует довести до $25 млн ежегодный доход от деятельности Эгейского терминала

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az