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Оборона 12.05.2023 14:03

Армения применяет ударные беспилотники против ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана заявило о применении в пятницу Арменией ударных беспилотников в районе азербайджано-армянской границы.

«12 мая в 11:30 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечарского района, задействовали ударные беспилотники в направлении противоположных позиций азербайджанской армии», - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве заявили, что «армянская сторона в очередной раз совершает провокацию и нагнетает обстановку».

«Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет», - добавили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, БПЛА


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