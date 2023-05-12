Армения применяет ударные беспилотники против ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана заявило о применении в пятницу Арменией ударных беспилотников в районе азербайджано-армянской границы.
«12 мая в 11:30 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечарского района, задействовали ударные беспилотники в направлении противоположных позиций азербайджанской армии», - говорится в сообщении военного ведомства.
В министерстве заявили, что «армянская сторона в очередной раз совершает провокацию и нагнетает обстановку».
«Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет», - добавили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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