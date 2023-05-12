Армения применяет ударные беспилотники против ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана заявило о применении в пятницу Арменией ударных беспилотников в районе азербайджано-армянской границы. «12 мая в 11:30 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечарского района, задействовали ударные беспилотники в направлении противоположных позиций азербайджанской армии», - говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве заявили, что «армянская сторона в очередной раз совершает провокацию и нагнетает обстановку». «Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет», - добавили в Минобороны Азербайджана. Р.Керимов

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